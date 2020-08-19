Украина: Первая лига

Украинский специалист назначен наставником киевлян без приставки и.о.

Оболонь Бровар на своем официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера первой команды Валерия Иващенко.

39-летний специалист ранее исполнял обязанности наставника, а теперь занял данный пост на постоянной основе.

Иващенко подписал соглашение, которое будет рассчитано на один год. В системе киевского клуба он работает с 2014 года.

Напомним, что прошлым главным тренером Оболони Бровара был Олег Мазуренко, который в мае этого года попросился на стажировку в донецкий Шахтер.