Украинский специалист назначен наставником киевлян без приставки и.о.
Валерий Иващенко, ФК Оболонь Бровар
19 августа 2020, 10:23
Оболонь Бровар на своем официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера первой команды Валерия Иващенко.
39-летний специалист ранее исполнял обязанности наставника, а теперь занял данный пост на постоянной основе.
Иващенко подписал соглашение, которое будет рассчитано на один год. В системе киевского клуба он работает с 2014 года.
Напомним, что прошлым главным тренером Оболони Бровара был Олег Мазуренко, который в мае этого года попросился на стажировку в донецкий Шахтер.