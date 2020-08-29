Донецкий клуб усилился аргентинским хавбеком.
ФАБРИЦИО АЛЬВАРЕНГА, ФК Олимпик
29 августа 2020, 14:48
Полузащитник Фабрицио Альваренга продолжит карьеру в Олимпике. Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.
24-летний аргентинец подписал с новым клубом полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие два сезона.
Альваренга является воспитанником ФК Велес Сарсфилд. Последним его клубом был Депортиво Морон, за который он в прошлой кампании Второй лиги Аргентины провел 21 матч и забил 3 гола.
Напомним, ранее Олимпик арендовал у киевского Динамо полузащитника Бенито и нападающего Ибрагима Каргбо-младшего.