Украина

Донецкий клуб усилился аргентинским хавбеком.

Полузащитник Фабрицио Альваренга продолжит карьеру в Олимпике. Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

24-летний аргентинец подписал с новым клубом полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие два сезона.

Альваренга является воспитанником ФК Велес Сарсфилд. Последним его клубом был Депортиво Морон, за который он в прошлой кампании Второй лиги Аргентины провел 21 матч и забил 3 гола.

Напомним, ранее Олимпик арендовал у киевского Динамо полузащитника Бенито и нападающего Ибрагима Каргбо-младшего.