Украина

Игроки киевлян присоединились к "олимпийцам".

Нападающие Динамо Бенито и Ибрагим Каргбо-младший перешли в Динамо, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Футболисты присоединились к "олимпийцам" на правах аренды до конца сезона. В составе нового клуба нигериец будет выступать под 22-м номером, а бельгиец взял футболку под номером 33.

Бенито присоединился к Динамо в январе этого года и провел лишь один поединок в составе "бело-синих". Каргбо перебрался в Динамо в декабре 2019-го и отыграл три матча в футболке киевлян.

Ранее сообщалось, что Олимпик объявил о расставании с защитником Дмитрием Литвиным.