Украина

Защитник Десны и хавбек Львова нужны своей национальной команде.

Федерация футбола Эстонии огласила список игроков национальной сборной, вызванных на ближайшие матчи команды в Лиге наций.

В списке нашлось место и представителям украинской Премьер-лиги – Йоонасу Тамму из Десны и полузащитнику Львова Михкелю Айнсалу.

Экс-форвард Карпат Сергей Зенев также присутствует в списке.

Эстония в Лиге наций пятого сентября сыграет против Грузии, а через три дня сразится с национальной сборной Армении.