Защитник Десны и хавбек Львова нужны своей национальной команде.
Йоонас Тамм, Десна
30 августа 2020, 13:44
Федерация футбола Эстонии огласила список игроков национальной сборной, вызванных на ближайшие матчи команды в Лиге наций.
В списке нашлось место и представителям украинской Премьер-лиги – Йоонасу Тамму из Десны и полузащитнику Львова Михкелю Айнсалу.
Экс-форвард Карпат Сергей Зенев также присутствует в списке.
Эстония в Лиге наций пятого сентября сыграет против Грузии, а через три дня сразится с национальной сборной Армении.