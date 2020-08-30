Завершился поединок первого предварительного раунда Кубка Украины-2020/21.
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30 августа 2020, 19:57
Сегодня, 30 августа, Карпаты противостояли Эпицентру (Дунаевцы) в турнире.
Львовский клуб крупно уступил сопернику на выезде и вылетел из Кубка Украины.
Эпицентр – Карпаты 4:0
Голы: Бадло, 43, Буй, 67, 83, 88
Эпицентр: Чернобай, Кузив В. (Червонецкий, 69), Бадло В., Кривобедрий, Ничипоренко, Кузив Р. (Процик, 79), Раца (Жмуйда, 79), Буй, Беженар (Кицак, 69), Апанчук (Морозов, 85), Барбоза Да Силва
Карпаты: Горох (Сасс, 80), Калинчук, Савчук, Даниловский, Береза, Подгурский, Панчишин, Гудзинский, Мудрик (Роман, 55), Шостак (Назарчук 83), Иванюк
Удален: Панчишин, 44.