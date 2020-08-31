Украина

Луганчане могут укрепить ряды новым хавбеком.

Полузащитник юрмальского Спартака Самину Абдуллахи находится на просмотре в расположении Зари, сообщает Территория Зари.

Отмечается, что футболиста находится в стане луганчан, даже несмотря на то, что имеет долгосрочное соглашение с латвийским клубом.

Спартаку полузащитник обошелся в 50 тысяч евро, и на данный момент 19-летний Абдуллахи провел 14 из 17 поединков в текущем сезоне в чемпионате.

Ранее сообщалось, что ряды луганской команды пополнит нападающий Александр Гладкий.