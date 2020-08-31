Украина

Хавбек рассказал о своем самочувствии.

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня поведал о своем состоянии после того, как переболел коронавирусом.

"Здоровье мое отлично. Прошел все тесты – они показали отрицательные результаты, поэтому вывод однозначен – здоров. Отсидел карантин, чувствую себя хорошо, никаких симптомов уже нет, поэтому рад, что вернулся на поле".

"Поединок против Ингульца? Хорошая команда. Хороший матч. Мы, как всегда работаем под нагрузками. В этом матче главная задача была, чтобы каждый получил игровую практику и конечно показать действия слаженной команды. Думаю, что мы с этой задачей справились и выиграли, что немаловажно", — сказал Иванисеня официальному сайту Зари.

Вашему вниманию видеообзор контрольного поединка между Зарей и Ингульцом.