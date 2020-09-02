Украина

Предыдущий клуб под названием "Горняк" был переименован в "Кривбасс".

В украинском футболе снова произошел фактически обмен лигами между клубами. Выступавший во Второй лиге Горняк переименовали в Кривбасс, который должен был бы возродиться и начать свой путь с аматоров. Вместо Кривбасса на любительском уровне возник клуб с названием Горняк. Это видно из списка участников чемпионата Украины среди аматорских команд.

Полностью состав чемпионата выглядит так:

Группа 1

1. Мункач футбольная академия (МФА, Мукачево, Закарпатская область)

2. Юность (Верхняя Белка, Львовская область)

3. Довбуш (Черновцы)

4. Вотранс (Луцк)

5. Варатик (Коломия, Ивано-Франковская область)

6. Агрон (Великогаевская ОТГ, Тернопольская область)

7. Нива (Теребовля, Тернопольская область)

8. ОДЭК (Оржев, Ровненская область).

Группа 2

1. Любомир (Ставище, Киевская область)

2. ФК Белая Церковь (Киевская область)

3. Атлет (Киев)

4. Единство (Киев)

5. ФК им. Л. Яшина (Киев)

6. АСФК Киев

7. ФК Кудревка (Черниговская область)

8. ЛПЗ-Лебедин (Лебедин, Черкасская область)

9. МФК Первомайск (Николаевская область)

10. Виктория (Николаевка, Сумская область)

11. Олимпия (Савинцы, Полтавская область)

Группа 3

1. СК Полтава

2. Зирка Кропивницкий

3. ФК Тростянец (Сумская область)

4. ФК Сумы

5. СК Каховка (Херсонская область)

6. Легионер (Днепр)

7. Скорук (Томаковка, Днепропетровская область)

8. Мотор (Запорожье)

9. Металлург-2 (Запорожье)

10. Волчанск (Харьковская область)

11. Горняк (Кривой Рог, Днепропетровская область)

Подобное произошло в чемпионате Украины в мае 2018 года. Тогда выступавший в элите Верес (Ровно) был переименован в ПФК Львов. А вместо клуба с названием ФК Львов во Второй лиге появился Верес. Оба клуба в целом сохранили символику тех, в кого они переименовывались.