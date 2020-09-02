Украина

Нападающий Динамо не исключает, что однажды вернется в Нидерланды.

Испанец Фран Соль перешел в Динамо в январе 2019 года из Виллем II. Отчасти из-за травм, у форварда пока не удается проявить себя в Киеве – и не исключено, что он покинет Динамо раньше прописанного в контракте конца 2023 года.

Фран не был бы против однажды снова сыграть за свой бывший клуб.

"Я по-прежнему поддерживаю контракт с [игроками Виллем II] Фрееком Хееркенсом, Йорденсом Петерсом и Полем Льончем. В этом клубе у меня был прекрасный период, я желаю ему всего наилучшего", — заявил Соль Elf Voetbal.

"В футболе ничего не известно наверняка, ничего нельзя исключать. Если вы спросите меня, я скажу, что было бы здорово поиграть еще за Виллем II".

Также Фран прокомментировал жеребьевку квалификации Лиги чемпионов. Он считает, что шансы Динамо и АЗ равны – 50/50.