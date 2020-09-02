Украина

Передача выходила в эфир около десяти лет, но теперь 1+1 media избрали иной вектор развития.

1+1 media объявил о прекращении существования телепередачи ПроФутбол. Медиагруппа сосредоточится на футбольных трансляциях.

Первый выпуск ПроФутбола вышел 30 августа 2010 года, а последний – 16 августа 2020.

В объяснении причин говорится, что "в частности, влияние карантина на уменьшение количества спортивных событий и, соответственно, контента собственного производства; а также невозможность долгосрочного планирования, вызванная карантином, и снижение зрительского спроса на спортивный контент на телевидении в целом привели к необходимости пересмотреть стратегию развития спортивных проектов медиагруппы".

Теперь Управление спортивных проектов 1+1 media ищет новые форматы спортивного контента.