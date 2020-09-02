Украина

В сезоне-2020/21 команда будет играть на собственной арене.

Колос презентовал реконструированую арену в Ковалевке, рассчитанную на пять тысяч мест. Стоимость работ составила около пяти миллионов долларов.

На этом стадионе команда сможет играть в украинских турнирах, а также на отборочных стадиях еврокубков. Правда, чтобы сыграть в квалификации в нынешнем сезоне, Колосу нужно пройти второй и третий раунд отбора, поскольку обе этих игры он проведет на выезде.

В прошлом сезоне Колос проводил домашние матчи на Оболонь-Арене в Киеве.

Матчем открытия стадиона Колоса станет игра с ПФК Львов 12 сентября в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.