Встреча завершилась победой "олимпийцев" со счетом 2:1.
Шахтер – Олимпик, ФК Шахтер
05 сентября 2020, 13:12
В контрольном поединке во время паузы в чемпионате Украины Шахтер уступил Олимпику со счетом 1:2.
"Олимпийцы" отличились дважды в первом тайме усилиями Захеди Шахаба и Тараса Завийского, а единственный гол "горняков" на 83-й минуте забил Фернандо.
Шахтер – Олимпик 1:2
Голы: Шахаб, 12, Завийский, 39 – Фернандо, 83.
Шахтер (1-й тайм): Гриценко, Додо, Витао, Пихаленок, Сиприано, Майкон, Патрик, Маркос, Тете, Тайсон, Фернандо.
Шахтер (2-й тайм): Турбаевский, Додо, Витао, Мампасси, Бутко, Майкон, Маркос, Тете, Дентиньо, Тайсон, Фернандо.
Олимпик: Кичак (Альими, 45), Снурницын (Неплях, 45), Зотько (игрок на просмотре, 60), Пасич (Лукьянчук, 60), Лебеденко (Снурницын, 70), Бабенко (Кравчук, 60), Тейшейра (Альваренга, 45), Политыло (Кириленко, 60), Завийский (Тейшейра, 60), Бенито (Чогадзе, 45), Шахаб (Каргбо, 60).