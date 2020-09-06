Украина

Защитник поделился эмоциями после спарринга.

Крайний защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал контрольный поединок против Колоса на новом стадионе соперника.

"Поле и стадион отличные. Честно говоря, рад за Колос, что у них появился такой стадион, что президент клуба дал им возможность играть на такой прекрасной арене.

Мы старались выиграть и выполнить то, что говорил Мистер. У Колоса также была своя тактика, как говорил Женя Смирный – "своеобразная". Первый тайм они играли в пять защитников, второй – в четыре игрока обороны.

Сборная? Конечно, хотелось поехать в расположение национальной команды, даже просто побыть в этой атмосфере. Но посчитали, что лучше полноценно восстановиться в клубе и не "порваться" в четвертый раз", — сказал Миколенко официальному сайту Динамо.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча между киевлянами и Колосом.