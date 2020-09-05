Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
фото Динамо
05 сентября 2020, 23:50
Динамо в контрольном поединке обыграло Колос с минимальным преимуществом в счете благодаря голу Артема Кравца.
Не обошлось и без неприятностей — Никита Бурда получил повреждение и выбыл минимум на полгода.
Обзор матча:
Колос — Динамо 0:1
Гол: Кравец, 49
Колос: Волынец (Кучерук, 46) — Кравченко (Зозуля, 61), Новак (Максименко, 18; Морозко, 46), Петров, Гавриш, Емец (Черноморец, 73) — Задоя (Милько, 61), Богданов (Ореховский, 46) — Антюх (Ильин, 73), Смирный (Костышин, 61) — Селезнев (Исаенко, 73)
Динамо: Бойко (Нещерет, 62) — Вантух, Попов (Алибеков, 62), Бурда (Шабанов, 36), Миколенко (Вивчаренко, 80) — Шепелев, Андриевский (Русин, 46), Буяльский — Де Пена (Гармаш, 46), Соль (Кравец, 46), Вербич (Дуелунд, 68)