Украина

Полузащитник киевлян прокомментировал матч против Колоса.

Динамо в товарищеском поединке играло против Колоса и добилось победы благодаря голу Артема Кравца.

Беньямин Вербич доволен изменением в игре команды при новом тренере.

"Сейчас еще чувствую тяжесть в ногах на фоне непростых тренировок. В физическом плане я еще не готов на сто процентов, ведь я провел только первый матч после травмы. Я вернулся на поле, но сегодня травмировался Никита. Очень жаль, я желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, что он быстро вернется в строй.

Хорошо, что выиграли. Хоть это и товарищеская игра. Чувствуется, что игра команды поменялась. Для меня это был первый матч под руководством нового тренера. Мне нравится, как мы играем при Луческу. Нам нужно сейчас много работать чтобы еще лучше выглядеть на поле.

Кравец – очень классный игрок и парень. Это наш голеадор. Сразу видно, что у него много опыта, он всегда знает, что делать, оказавшись перед воротами. Очевидно, он нам поможет, усилит нашу линию атаки", — приводит слова Вербича официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Колос — Динамо.