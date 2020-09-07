Украина

Форвард присоединился к луганской команде

Официальный сайт Зари сообщает, что клуб заключил соглашение с нападающим Александром Гладким.

Отмечается, что стороны подписали контракт сроком на один год. Форвард даже успел отметиться голом в контрольном матче против Александрии.

Напомним, Гладкий известен своими выступлениями за Шахтер. Также игрок защищал цвета, Карпат, Метталиста, Днепра, Динамо, Ризеспора и Адана Демиспора.

Ранее сообщалось, что ряды Зари может пополнить полузащитника юрмальского Спартака Самину Абдуллахи.