Александр Гладкий, фото Zoryafc.com
07 сентября 2020, 11:55
Официальный сайт Зари сообщает, что клуб заключил соглашение с нападающим Александром Гладким.
Отмечается, что стороны подписали контракт сроком на один год. Форвард даже успел отметиться голом в контрольном матче против Александрии.
Напомним, Гладкий известен своими выступлениями за Шахтер. Также игрок защищал цвета, Карпат, Метталиста, Днепра, Динамо, Ризеспора и Адана Демиспора.
Ранее сообщалось, что ряды Зари может пополнить полузащитника юрмальского Спартака Самину Абдуллахи.