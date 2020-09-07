Украина

Вингер киевского клуба поделился мнением о Динамо и тренере команды.

Люксембуржский вингер Динамо Жерсон Родригеш, в прошлом году конфликтовавший с тренерским штабом, сейчас ощущает себя комфортно в Киеве. Под руководством нового тренера Мирчи Луческу Жерсон провел яркие матчи с Шахтером и Олимпиком, что принесло ему звание Лучшего игрока августа в Динамо.

"Я сейчас комфортно чувствую себя в Киеве, у нас есть новый тренер, который мне доверяет. Будущее покажет, что произойдет", — рассказал Жерсон Tageblatt.

"Мирча Луческу – легенда. Его коллекция трофеев говорит сама за себя. Но мы находимся только в начале пути. Надеюсь, он понимает, как работать с такими игроками, как я. В прошлом у него было много бразильцев в Шахтере. У него есть талант к работе с южными игроками, и это хорошо для меня".

Также Жерсон прокомментировал свой не самый лучший образ в прессе.

"У меня не лучший публичный имидж. В моей карьере было много взлетов и падений. Но тем временем, я играю за один из величайших клубов Европы, и я здесь успешен".

Свою важность для Динамо Жерсон сможет доказать 15 сентября, когда ожидает важнейший матч квалификации Лиги чемпионов против АЗ. Матч обслужит израильская бригада арбитров.