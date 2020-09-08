Украина

Экс-футболист рассказал о карьере в ужгордском клубе.

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Красноперов вспомнил о своем периоде в Закарпатье, где он выступал на правах аренды из Динамо в сезоне-2001/02.

"Никаких условий после Динамо в Закарпатье не было. Ни стирки, ни полей, питание с перебоями. Конечно, разницу почувствовал. Понял, что нужно вылезать отсюда и двигаться дальше. Потому что можно вообще закончить… Все-таки футбольная карьера… Все уходит в тренировочный процесс, а я все поставил на футбол.

Дедовщины не было. У нас был очень хороший коллектив. Калитвинцев был тренером, держал всех в позитивной атмосфере.

За пивом сходить? У всех руки-ноги есть, все могли сами сходить. Там такие футболисты были, которые могли заказать в номер. Думаю, Леоненко этого и не скрывает. Братья Маковские были веселые парни… Но мы выходили на футбольное поле и отрабатывали на 100%.

Смешных историй много, но не о всех рассказать можно. Давно было… После игры был выходной. Сидели, восстанавливались. Чтобы не видели люди, что уже утро, а хочется, чтобы голова не болела, то ребята просто брали в чашки пиво наливали и как будто чай пили. Прямо на завтраке.

У нас были известные игроки в команде, но уровень, наверное, не позволял остаться в Высшей лиге", – рассказал Красноперов в интервью программе Stargorod Sport.