Украина

Бразильский защитник Шахтера рассказал, что помогло ему столь быстро бегать.

В недавнем спарринге против Олимпика (1:2) правый защитник Шахтера Додо установил личный рекорд, пробежав со скоростью 34,2 км/час.

"Мне всегда кажется, что я могу ускориться и быть еще быстрее. Соперник ведь немного притормаживает нас. Конечно, всегда радуюсь, когда бью такие рекорды. Ускорение постоянно отрабатываю на тренировках, так что в игре все происходит совершенно свободно", — цитирует Додо официальный сайт Шахтера.



"Что нужно делать, чтобы быть быстрее? Я не знаю… Просто бег, ускорение. До того как прийти в футбол, в Бразилии я занимался легкой атлетикой, и сейчас мне это пригодилось. Такова одна из моих характеристик, которая позволяет играть на позиции крайнего защитника".

В апреле этого года французское издание Le Figaro назвало самым быстрым футболистом мира Килиана Мбаппе, который выдал рывок со скоростью 36 км/час.