Украина

Команда Руслана Ротаня набрала важные три очка в игре с финнами.

Голы Ефима Конопли и Даниила Сикана позволили сборной Украины U-21 обыграть своих ровесников из Финляндии – 2:0.

Благодаря этой победе украинцы обошли по личным встречам финнов и вышли на третье место. Однако при этом команда Руслана Ротаня на 9 очков отстает от Румынии и на 12 – от Дании, хотя и имеет игру в запасе.

До окончания отборочного турнира сборная Украины проведет еще три поединка. 9 октября команда сыграет дома с Румынией, а 13-го – с Северной Ирландией. Встреча с Мальтой и еще одна игра с Северной Ирландией состоятся в ноябре.

Финляндия U-21 – Украина U-21 0:2

Голы: Конопля, 23, Сикан, 45+3

Финляндия: Яаскелайнен, Тихи (Хювяринен, 67), Хальме, Вайнионпяя, Лингман (Мяенпяя, 67), Оксанен, Валакари, Маянпяя (Атакаи, 46), Сойсало, Юлятупа (Ассехнун, 46), Кельман (Ставицки, 70).

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак (Корниенко), Батагов (Чех, 88), Бондаренко, Булеца, Лунев (Цитаишвили, 63), Топалов (Назаренко, 63), Сикан.

Предупреждения: Лингман, Хальме, Тихи – Забарный, Дубинчак, Батагов, Сикан.