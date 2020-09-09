Украина

Оба футболиста продолжат свои выступления за "бело-синих".

Динамо Киев включило в свою заявку на поединки украинской Премьер-лиги сезона-2020/21 еще двух футболистов.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", клуб дозаявил на высший дивизион Украины полузащитника Ахмеда Алибекова и защитника Романа Вантуха.

Отмечается, что Алибеков будет выступать за киевлян под 77-м, тогда как Вантух внесен в заявку команды под 47-м номером.

Напомним, в рамках второго тура УПЛ Динамо встретится с Десной. Этот матч состоится в пятницу, 11 сентября, в 19:00 по киевскому времени.