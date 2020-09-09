Украина

Организация готова допустить фанатов на стадионы.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий высказался о возможности возвращения на стадионы болельщиков на поединки высшего дивизиона Украины по футболу.

Украинская Премьер-лига не против проводить матчи со зрителями, однако выполнение данной процедуры требует соблюдения определенных условий, о которых и рассказал Евгений Дикий.

"Согласно протоколу, клубы согласовывают этот вопрос с местной техногенной комиссией. После этого они обращаются к нам".

"Если все процессуальные вопросы будут решены, мы не будет препятствовать проведению матчей с болельщиками", – сказал Дикий в комментарии для Футбол NEWS.

Ранее стало известно, что матч второго тура УПЛ между Минаем и Александрией, который состоится 13 сентября в Ужгороде, пройдет с болельщиками на трибунах стадиона.