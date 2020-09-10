Украина

Матч УПЛ между Минаем и Александрией станет первым в этом сезоне, который пройдет с болельщиками на трибунах.

Поединок второго тура украинской Премьер-лиги, в котором Минай встретится с Александрией, пройдет со зрителями, а лично побывать на данной встрече можно на стадионе Авангард в Ужгороде.

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец рассказал о мерах предосторожности, которые будут предприняты для избежания заражения коронавирусом болельщиков, посетивших матч.

"Большой стадион. Там все можно сделать, чтобы люди друг друга не заражали".

"Это же исторический момент – футбольный клуб Минай будет представлять наш край в Премьер-лиге. Думаю, все пошли на уступки".

"Рассадим людей так, чтобы сидели друг от друга на расстоянии трех метров. Там 12 тысяч вмещается, наверное, будет 3 тысячи. Не вижу никаких проблем", — заявил Кополовец в комментарии для программы Футбол NEWS.

Напомним, матч Минай — Александрия состоится в воскресенье, 13 сентября, в 14:00 по киевскому времени.