Украина

Голкипер черниговцев поделился ожиданиями от игры второго тура УПЛ.

В субботу Десна сыграет против Динамо в рамках второго тура Премьер-лиги. В прошлом сезоне черниговцы дважды обыгрывали киевлян. Вратарь Игорь Литовка не знает, стало ли Динамо сильнее в этой кампании.

"Это покажет игра. Судя по тому, что они выиграли Суперкубок с таким уверенным счетом... У Динамо пришел новый тренер. Так что нас ожидает интересный матч", — цитирует Литовку официальный сайт Десны.

Во время международной паузы многие футболисты Динамо выступали за свои сборные, но Литовка не думает, что это как-то повлияет на матч.

"Не думаю, что это как-то сильно скажется. Такие команды как Динамо и Шахтер привыкли делегировать много футболистов в сборную и не терять качество игры".

Матч Динамо – Десна состоится 11 сентября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, который начнется в 19:00.