Украина

Наставник Зари выступает против переноса поединков УПЛ по причине единичных случаев заражения коронавирусом.

Матч второго тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Рухом, который должен был состояться 12 сентября, был перенесен на 23 сентября из-за обнаруженных случаев заражения коронавирусом в стане львовской команды.

Главный тренер Заря Виктор Скрипник поддержал предложение президента Руха Григория Козловского больше не переносить поединки в подобных ситуациях, чтобы не задерживать чемпионат Украины.

"Мы посмотрели, что были с Карпатами. Они игры откладывали, потом у них не было возможности доиграть".

"По большому счету, если в команде есть 25 человек с учетом молодежной команды, то доигрывать можно", — заявил Скрипник в программе Футбол NEWS.

Напомним, во втором туре УПЛ Заря сойдется в противостоянии с Мариуполем. Данный поединок состоится в воскресенье, 13 сентября, в 17:00 по киевскому времени.