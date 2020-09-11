Украина

Наставник Миная выступает против переноса поединков УПЛ по причине единичных случаев заражения коронавирусом.

Матч второго тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Рухом, который должен был состояться 12 сентября, был перенесен на 23 сентября из-за обнаруженных случаев заражения коронавирусом в стане львовской команды.

Главный тренер Миная Василий Кобин поддержал предложение президента Руха Григория Козловского больше не переносить поединки в подобных ситуациях, чтобы не задерживать чемпионат Украины.

"Я думаю, что не нужно изолировать команду, когда болеют два-три игрока. Если в районе десяти футболистов, тогда уже команда должна уйти на карантин".

"Думаю со мной согласится наше руководство клуба. Нужно играть игроками, которые есть. Есть человек, который руководит футболом украинским. Который должна сказать четкую позицию относительно действий в этом случае", — заявил Кобин в программе Футбол NEWS.

Напомним, во втором туре УПЛ Минай сойдется в противостоянии с Александрией. Данный поединок состоится в воскресенье, 13 сентября, в 14:00 по киевскому времени, и пройдет при поддержке зрителей.