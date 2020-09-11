Украина

Защитник прокомментировал ситуацию с поединком.

Защитник Шахтера Валерий Бондарь высказал свое мнение о переносе поединка УПЛ против Руха.

"Мы с уважением относимся к команде соперника, а от подобного сейчас не застрахован никто в мире. Считаю, организаторы поступили правильно. Будем готовиться к 20 сентября, когда нам предстоит очень серьезный матч с Зарей.

Отсутствие тонуса? Думаю, не скажется. И те ребята, которые не ездили в сборные, и те, кто был там, получили время отдохнуть. Все перезагрузились, а теперь настраиваемся на матчи Премьер-лиги. В каждой игре нам нужно брать три очка.

Сейчас многие ребята вернулись из сборных, и нужно вспоминать тактические моменты, которые мы нарабатывали. Атмосфера в команде хорошая. Даже во время пробежки по кругу все много шутят и улыбаются", — сказал Бондарь официальному сайту Шахтера.

Ранее сообщалось, что защитник "горняков" Николай Матвиенко может перебраться в Вест Хэм.