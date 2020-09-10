Англия

"Молотобойцы" хотят усилиться украинским защитником.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает портал The Athletic.

"Молотобойцы" хотят усилить линию обороны и уже начали переговоры по украинскому центрбеку. Детали возможной сделки остаются неизвестными.

Действующий контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до июня 2021 года.

В новом сезоне 24-летний игрок успел провести 2 поединка в футболке "горняков".

Ранее сообщалось, что в подписании Матвиенко также заинтересован Лидс.