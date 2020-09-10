"Молотобойцы" хотят усилиться украинским защитником.
Николай Матвиенко, ФК Шахтер
10 сентября 2020, 11:15
Защитник Шахтера Николай Матвиенко попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает портал The Athletic.
"Молотобойцы" хотят усилить линию обороны и уже начали переговоры по украинскому центрбеку. Детали возможной сделки остаются неизвестными.
Действующий контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до июня 2021 года.
В новом сезоне 24-летний игрок успел провести 2 поединка в футболке "горняков".
Ранее сообщалось, что в подписании Матвиенко также заинтересован Лидс.