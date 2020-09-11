Украина

Защитник высказался о ситуации в команде.

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал перенос матча УПЛ против Руха из-за вспышки коронавируса.

"Расстроены, ведь всем хочется, чтобы чемпионат продолжался. Но таковы реалии. Считаю, в целом правильно, что матч перенесли, – в сложившейся ситуации лучше поберечься. Теперь предстоит за семь дней провести три игры.

Из-за переноса встречи с «Рухом» тренеры дали нам два выходных, которые провел с семьей. Восстановились морально и физически, теперь все мысли о чемпионате и дальнейших матчах.

У команд, не участвовавших в Суперкубке, ситуация еще сложнее. Они сыграли первый тур, а потом был перерыв больше двадцати дней. Так что все плюс-минус будут в одинаковых условиях", — цитирует Кривцова официальный сайт дончан.

Ранее свое мнение о несостоявшийся игре высказал защитник Валерий Бондарь.