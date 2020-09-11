Заря получит примерно в пять раз меньше, чем Динамо, Днепр-1 — в пять раз меньше, чем Заря.
Фото ФК Динамо
11 сентября 2020, 17:18
Медиахолдинг 1+1 определил суммы, которые выплатит трем командам, права на трансляции домашних матчей УПЛ ему принадлежат — стало известно sport.ua.
По данным источника сайта, Динамо получит 1 миллион долларов, Заря — 5 миллионов гривен, Днепр-1 — 1 миллион гривен.
Также сообщается, что минимальные выплаты клубам, которые продали свои телеправа Футбол 1/2/3, составляют примерно 6 миллионов гривен.