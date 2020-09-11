Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское Динамо и черниговская Десна.

Центральному матчу второго тура Украинской Премьер-лиги в календаре будет посвящен отдельный день. Еще пару месяцев назад киевское Динамо и черниговская Десна сражались за "серебро" сезона-2019/20, а теперь фактически открывают новый период клубных баталий очным противостоянием.

Со стороны Мирчи Луческу пришло достаточно неожиданное решение не поставить на предстоящую игру ни одного игрока с позицией номинального центрального защитника. В экспериментальной паре сыграют Караваев и Кендзера. При этом, стоит отметить возвращение в основной состав Виктора Цыганкова и выход с первых минут восстановившегося после травмы Виталия Миколенко.

Десна, в свою очередь, отошла от схемы в три центральных защитника в пользу четырех оборонцев: флаги составят Конопля и Мостовой. Изменения стартового состава от Рябоконя коснулись также и линии атаки, где с первых минут выступит пара Филиппов – Будковский.

Динамо: Бущан — Тымчик, Кендзера, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Леднев, Андриевский, Родригес, Забарный, Сирота.



Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой — Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Картушов — Филиппов, Будковский.

Запасные: Литовка, Ермаков, Хлебас, Тотовицкий, Гуцуляк, Старенький, Западня, Дегтярев, Шевцов.



Матч Динамо — Десна начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.