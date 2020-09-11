Украина
11 сентября 2020, 20:56
Динамо потеряло очки в матче с Десной
Коллектив Александра Рябоконя выстоял под натиском желавших одержать первую домашнюю победу в сезоне подопечных Мирчи Луческу (0:0).
Динамо — Десна, фото ФК Динамо Киев
11 сентября 2020, 20:56
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Динамо — Десна 0:0
Динамо: Бущан — Тымчик (Забарный, 36), Кендзера, Миколенко, Караваев (Вербич, 64) — Шапаренко, Сидорчук — Цыганков (Родригес, 64), Буяльский, Де Пена — Супряга (Соль, 80).
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой — Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Картушов (Гуцуляк, 66) — Филиппов (Ермаков, 66), Будковский (Тотовицкий, 75).
Предупреждения: Забарный — Калитвинцев, Домбровский, Гитченко.