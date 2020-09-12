Украина

Молодой защитник "горняков" ставит перед собой максимальные задачи.

Левый защитник Виктор Корниенко после сезона аренды в Мариуполе вошел в заявку Шахтера на сезон-2020/21. В отсутствие травмированного Исмаили ему предстоит конкурировать с Николаем Матвиенко, Маркиньосом Сиприано и Сергеем Болбатом, которые тоже могут закрыть позицию левого фулбэка.

"Конкуренция – нормальный и очень интересный процесс. Выживает сильнейший. Я готов, ведь ждал этого", — рассказал Корниенко Shakhtar News.

"Весь год я много работал для возвращения в Шахтер и ждал. Когда узнал о такой возможности, с радостью вернулся сюда. Можно сказать, сбылась моя мечта. Теперь вдвойне буду стараться и доказывать, что это неслучайно".

"Какие цели ставлю в первой команде? Хочу добиться всего: стать чемпионом Украины и выиграть Лигу чемпионов", — добавил Виктор.

В прошлом сезоне защитник сыграл 23 матча за Мариуполь во всех турнирах. В них он забил один гол и сделал 4 результативных передачи.