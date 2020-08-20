"Горняки" заявили на предстоящий розыгрыш 30 футболистов.
Игроки Шахтера, фото Шахтер
20 августа 2020, 10:35
Официальный сайт Шахтера опубликовал окончательную заявку команды на следующий сезон украинской Премьер-лиги.
Отметим, что в список пошли 30 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин
Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Исмаили, Витао, Валерий Бондарь, Додо
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Владислав Вакула, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Александр Пихаленок, Фернандо
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан
Напомним, поединок 1-го тура УПЛ Шахтер — Колос состоится 21 августа на НСК Олимпийский в Киеве. Начало в 19:00.
Ранее сообщалось, что донецкая команда уже начала подготовку к грядущей встрече.