Украина

В дебютном поединке за донецкий клуб двумя голевыми передачами отметился арендованный у киевского Динамо Бенито (3:1).

Коллектив Дмитрия Михайленко одним из первых среди участников Украинской Премьер-лиги был призван для своеобразной аттестации новоприбывших в "элиту" команд. Однако справиться с Ингульцом из с. Петрово в номинально гостевом поединке на "Днепр-Арене" Днепр-1 так и не сумел (1:1). Соперник днепрян по второму туру был уже более знакомым, донецкий Олимпик, и на этот раз команда Михайленко уже полноправно дебютировала в новом сезоне в качестве домашней команды на своей арене.

Паузу на матчи национальных сборных "олимпийцы" заполнили чуть ли не наиболее продуктивно среди всех команд УПЛ. Олимпик успел провести сразу два контрольных поединка, в одном из которых обыграл действующего чемпиона страны, донецкий Шахтер (2:1), а в другом — уступил Колосу из Ковалевки (1:3). Днепр-1, в свою очередь, воспользовался моментом, и сыграл товарищескую игру с Ингульцом, но вновь не сумел переиграть абсолютного дебютанта наивысшего футбольного дивизиона нашей страны (2:2).

Судить о какой-либо форме команд перед отчетной игрой было проблематично. Стартовый матч Олимпика против Динамо (1:4) не нес информации, ведь попал в череду тех противостояний, в которых принимали участие команды, заранее решившие игру первого тура проводить в состоянии "как получится". Получилось у дончан невзрачно, но после паузы от них ожидался другой футбол. Впрочем, как и от Днепра-1.

Слишком уж размеренным было течение первого тайма отчетной встречи, так что командам пришлось искусственно поднять градус борьбы в его завершении. Говорить о реальных голевых моментах с обеих сторон достаточно долго не приходилось. Днепряне упрямо строили свои наступления с активным привлечением правого фланга, а гости надеялись удачно убежать в контратаку или испытать удачу при мастерском исполнении дальнего удара. Благо, в составе Олимпика есть кому отвечать за оба эти компонента.

В заключительный отрезок перед перерывом на передний план вышла фигура главного арбитра Евгения Арановского. С грубостью в исполнении игроков он с первых же моментов не стал мириться, что оказало влияние на эпизод в компенсированное время. Подкат Когута на чужой половине против Лебеденко, практически у лицевой, был пограничным между желтой и красной карточкой, однако взятый арбитром ранее темп судейства склонил чашу весов в сторону удаления.

Возможно, для Днепра-1 этот эпизод не был бы столь болезненным, однако незадолго до этого команда Михайленка пропустила разительную контратаку. В своем дебютном матче за Олимпик отметился голевой передачей Бенито, выведя свою команду в наступление через правый фланг. Шахаб у чужой штрафной за два касания оставил не у дел Адамюка, после чего пробил под дальнюю штангу. При таком стиле игры дончан, иранец выглядит просто совершенным форвардом.

Второй тайм начался с прекрасной голевой перестрелки. Бенито создал очередное обострение на правом фланге отдав в центр штрафной на Шахаба, который удачно пропустил мяч на набегавшего Тейшейру, а уже в ответной атаке Днепру-1 удалось заработать угловой, который Крваченко подал точно на голову Хобленко в центральную зону перед воротами.

Столь резкие порывы затем сменились на невнятные попытки команды Михайленко продолжить процесс отыгрывания пропущенных мячей. Однако на старте заключительной четверти игрового часа через ногу Адамюка в чужой штрафной зацепился Шахаб. Политыло уверенно пробил с пенальти в левый нижний угол, на чем, с точки зрения результата, игру можно было заканчивать.

В дальнейшем, на поле наблюдалась "лирика" с дебютами за свои новые команды Каргбо-младшего, который имел две прекрасные возможности забить гол уже при первых двух атаках со своим участием, а также первых выходов на поле Дугласа и Альваренги. На ход поединка эти события не повлияли, но невозможность днепрян построить свои атаки на чужой половине с каждым новым витком все сильнее расшатывала тренерскую скамью под Михайленко. Удержится ли?

В следующем туре днепровский Днепр-1 продлит серию встреч на "Днепр-Арене" домашним противостоянием с Мариуполем, а донецкий Олимпик в столице Украины будет принимать закарпатский Минай.

Днепр-1 —1:3Хобленко, 50 — Шахаб, 44, Тейшейра, 47, Политыло, 76 (пен.)Сарнавский — Адамюк, Логинов, Сваток (Дуглас, 81) — Тейлор, Кравченко (Булеца, 69), Когут, Ди Франко (Батагов, 69) — Хобленко, Довбик (Вакулко, 82), Цуриков (Дубинчак, 60).Кичак — Пасич (Ксенз, 70), Зотько (Цымбалюк, 56), Снурницын, Лебеденко — Бенито, Завийский, Бабенко, Политыло, Тейшейра (Альваренга, 79) — Шахаб (Каргбо-младший, 79).Предупреждения: Ди Франко — Шахаб, Бенито