Украина

Защитник Шахтера расстроился, что у команды образовалась месячная пауза между играми.

Шахтер 25 августа сыграл в Суперкубке Украины против Динамо (1:3), после чего в клубном сезоне наступила пауза на матчи сборных. Матч "горняков" против Руха на этих выходных не состоится, поскольку во львовском клубе обнаружили коронавирус.

У защитника Шахтера Давида Хочолавы спросили, как он отнесся к переносу игры и не скажется ли это на игровом тонусе дончан.

"Конкретно данный случай – это плохо, на мой взгляд, потому что очень большая пауза. Но в целом мы проведем двусторонку, сыграем между собой, так что игровой тонус не потеряем и будем готовы к ближайшему официальному поединку", — заявил Хочолава Shakhtar News.

Также Давид поделился целями на этот сезон: "Конечно же, стать чемпионами и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов".

Вернувшийся из аренды в Мариуполе левый защитник Виктор Корниенко тоже говорил о подобных вещах: он мечтает выиграть чемпионат Украины и Лигу чемпионов с Шахтером.