Украина

Иранский форвард высказался о победе над Днепром-1 в матче чемпионата Украины.

Олимпик во втором туре украинской Премьер-лиги на выезде уверенно обыграл Днепр-1 (3:1). Нападающий донецкого клуба Захеди Шахаб, ставший автором одного из голов в ворота днепрян, поделился эмоциями от положительного для своей команды результата.

"Самое лучшее чувство, не просто, когда ты забиваешь голы, но когда побеждает команда. Я очень доволен сегодняшним матчем в исполнении нашей банды. Мой гол – результат командных действий. К нам присоединились новые футболисты и они, безусловно, нас усилили. Я получаю удовольствие от игры в Олимпике именно благодаря нашему коллективу и сплоченности".

"Всю прошлую неделю мы хорошо тренировались и были полностью сконцентрированы на подготовке к матчу с Днепром-1, ведь статистика встреч с этой командой в прошлом сезоне говорит о том, что для нас это неудобный соперник".

"У Днепра-1 произошли изменения в структуре игры, на чем наш тренерский штаб акцентировал наше внимание во время подготовки. У соперника были проблемы с перестроениями, и мы успешно воспользовались этими ошибками", — приводит слова Шахаба официальный сайт Олимпика.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Олимпик — Днепр-1 вы можете на Football.ua.