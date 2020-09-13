Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка чемпионата Украины.

В поединке второго тура украинской Премьер-лиги Заря сойдется в противостоянии с Мариуполем на Славутич-Арене в Запорожье.

Новый сезон первого по силе дивизиона страны луганский клуб начал с поражения от черниговской Десны (1:3), а Мариуполь разгромно проиграл Александрии в дебютном матче Остапа Маркевича на посту главного тренера (1:4).

Следить за событиями поединка Заря — Мариуполь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 13 сентября, в 17:00 по киевскому времени: