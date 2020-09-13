Украина

Форвард отличился в поединке с Александрией.

Минай проводит домашний матч против Александрии в рамках 2-го тура украинской Премьер-лиги.

На 34-й минуте нападающий Антон Шиндер вывел хозяев вперед с передачи Дениса Кожанова. Этот гол стал первым для закарпатского клуба в рамках УПЛ.

Шиндер присоединился к Минаю в конце августа на правах свободного агента.

После первого тайма Минай сохраняет минимальное преимущество. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.