Украина

Минай дебютировал в УПЛ с минимальной победы над Александрией

Дебютный для коллектива Василия Кобина гол в "элите" авторства Антона Шиндера так и остался единственным (1:0).

Празднование забитого мяча игроками Миная, фото ФК Минай

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Минай — Александрия 1:0

Гол: Шиндер, 34



Минай: Попович — Маткобожик, Лопыренок, Матич — Меличенко, Ткачук, Нуриев (Голодюк, 90+2), Сакив — Кожанов (Кныш, 67), Пиняшко (Снижко, 83) — Шиндер (Павлиш, 90+2).



Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Гордиенко (Бабогло, 87), Стецьков (Третьяков, 46) — Банада (Грицук, 64), Гречишкин, Ковалец — Лучкевич, Ситало (Безбородько, 46), Мышенко (Устименко, 83).



Предупреждения: Шиндер, Попович — Панькив, Гречишкин, Дубра, Гордиенко, Устименко.