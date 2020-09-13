Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура УПЛ между луганской Зарей и Мариуполем.

Капитан луганской Зари Виталий Вернидуб остался на скамейке запасных на матч второго тура УПЛ против Мариуполя. Его место на поле займет Ловро Цвек. В остальном же главный тренер луганчан Виктор Скрипник обошелся без сюрпризов.

Заря: Шевченко — Фаворов, Цвек, Абу Ханна, Гречкин — Иванисеня — Хомченовский, Юрченко, Кочергин — Громов, Кабаев

Запасные: Василь, Жуниньо, Вернидуб, Чайковский, Цыганикс, Назарина, Янаков, Гладкий, Перович

Мариуполь: Гальчук — Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев — Чех, Бондаренко — Топалов, Мишнев, Горбунов — Кулаков

Запасные: Кудрик, Быков, Муравский, Тищенко, Велев, Игнатенко, Петерман, Кащук, Библик

Матч Заря — Мариуполь начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.