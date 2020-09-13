Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

В матче второго тура украинской Премьер-лиги Минай одержал минимальную победу над Александрией на своем поле.

Единственный гол на 34-й минуте поединка забил летний новичок Миная Антон Шиндер. Стоит отметить, что этот гол стал дебютным для закарпатского клуба в элитном дивизионе.



Минай — Александрия 1:0

Гол: Шиндер, 34.

Минай: Попович — Маткобожик, Лопыренок, Матич — Меличенко, Ткачук, Нуриев (Голодюк, 90+2), Сакив — Кожанов (Кныш, 67), Пиняшко (Снижко, 83) — Шиндер (Павлиш, 90+2).

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Гордиенко (Бабогло, 87), Стецьков (Третьяков, 46) — Банада (Грицук, 64), Гречишкин, Ковалец — Лучкевич, Ситало (Безбородько, 46), Мышенко (Устименко, 83).

Предупреждения: Шиндер, Попович — Панькив, Гречишкин, Дубра, Гордиенко, Устименко.