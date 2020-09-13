Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура УПЛ между полтавской Ворсклой и петровским Ингульцом.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов решил оставить Александра Скляра на скамейке запасных на матч против Ингульца. Его место на поле займет Денис Васин, который был в запасе в поединке против Руха в первом туре.

Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Васин, Пуцлин, Кане, Сапай — Кулач — Степанюк

Запасные: Ткаченко, Скляр, Опанасенко, Якубу, Пешич, Татарков, Ребенок, Челядин, Щербак

Ингулец: Шуст — Балан, Ковалев, Семенко, Синегуб — Лупашко, Кучеренко — Козак, Запорожец, Коваленко — Сичинава

Запасные: Крынский, Мишуренко, Бартулович, Фатеев, Павлов, Плохотнюк, Шишка, Щедрый, Квасный

Матч Ворскла — Ингулец начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.