Команда Остапа Маркевича набрала первые очки в текущем сезоне, обыграв луганчан (1:0).
заря - мариуполь, фото фк заря
13 сентября 2020, 18:53
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Заря — Мариуполь 0:1
Гол: Топалов, 61
Заря: Шевченко — Фаворов, Цвек (Вернидуб, 78), Абу Ханна, Гречкин (Назарина, 46) — Иванисеня — Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Янаков, 78) — Громов (Перович, 70), Кабаев (Гладкий, 70)
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Сагуткин (Быков, 74), Стасюк — Чех, Бондаренко (Игнатенко, 33) — Топалов (Петерман, 75), Мишнев, Горбунов (Кащук, 68) — Кулаков (Библик, 74)
Предупреждения: Цвек, Абу Ханна, Вернидуб — Чоботенко, Кирюханцев, Игнатенко
Удаление: Игнатенко, 86 (повторное предупреждение)