Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор матча чемпионата Украины.

В матче второго тура украинской Премьер-лиги Мариуполь обыграл на выезде Зарю со счетом 1:0. Единственным голом в составе приазовцев на 61-й минуте отличился полузащитник Дмитрий Топалов.

Стоит отметить, что Мариуполь завершал поединок в меньшинстве после удаления полузащитника Даниила Игнатенко.



Заря — Мариуполь 0:1

Гол: Топалов, 61.

Заря: Шевченко — Фаворов, Цвек (Вернидуб, 78), Абу Ханна, Гречкин (Назарина, 46) — Иванисеня — Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Янаков, 78) — Громов (Перович, 70), Кабаев (Гладкий, 70).

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Сагуткин (Быков, 74), Стасюк — Чех, Бондаренко (Игнатенко, 33) — Топалов (Петерман, 75), Мишнев, Горбунов (Кащук, 68) — Кулаков (Библик, 74).

Предупреждения: Цвек, Абу Ханна, Вернидуб — Чоботенко, Кирюханцев, Игнатенко.

Удаление: Игнатенко, 86 (повторное предупреждение).