Вашему вниманию видеообзор поединка УПЛ.
фото Ворскла
13 сентября 2020, 22:17
В матче второго тура украинской Премьер-лиги Ворскла в родных стенах добыла победу над Ингульцом со счетом 2:0.
Отметим, что полтавчане сумели единолично возглавить турнирную таблицу.
Ворскла - Ингулец 2:0
Голы: Степанюк, 36, Кане, 67 (с пенальти)
Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Васин (Пешич, 68), Пуцлин (Опанасенко, 79), Кане, Сапай (Якубу, 62) — Кулач (Щербак, 80) — Степанюк (Ребенок, 80)
Ингулец: Шуст — Балан, Ковалев, Семенко, Синегуб — Лупашко (Шишка, 81), Кучеренко (Плохотнюк, 88) — Козак, Запорожец (Бартулович, 81), Коваленко (Щедрый, 81) — Сичинава (Мишуренко, 77)
Предупреждения: Ндиайе, Пуцлин, Чеснаков, Степанюк — Козак, Лупашко, Синегуб
Удаление: Козак, 70 (повторное предупреждение)