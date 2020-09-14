Украина

Экс-гендир Зари — о проблемах луганчан.

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов высказал свое мнение о текущем положении в стане луганчан.

"Вчерашняя игра Зари представляла собой удручающее зрелище. Одно светлое пятно – Никита Шевченко. Все дружно накинулись на Скрипника. Поверьте, он делает все, что может. Причина не в нем. Трудно руководить командой, перед которой задолженность по зарплате три месяца и идет четвертый. Иностранцы, которые пришли зимой, за семь месяцев работы, нелегкой работы, получили три зарплаты. Как и чем мотивировать игроков?"

"А вновь пришедшие. Они что, горят желанием играть, видя такую ситуацию? Все ждут деньги от УЕФА, которые поступят в конце ноября, но ими будут покрыты долги и расходы на участие в соревнованиях, плюс обещанная президентом премия".

"А дальше что? Ах да, ждем, что владельцем Зари станет кто-нибудь из основных акционеров Tesla или Saudi Oranco", – написал Рафаилов в Facebook.

Напомним, в последнем поединке украинской Премьер-лиги Заря минимально проиграла Мариуполю.