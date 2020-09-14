На этой неделе состоится встреча руководства днепровской команды.
ДМИТРИЙ МИХАЙЛЕНКО, СК ДНЕПР-1
14 сентября 2020, 13:28
Исполнительный директор Днепра-1 Андрей Русол и Игорь Коломойский встретятся на этой неделе, чтобы обсудить будущее Дмитрия Михайленко, сообщил Андрей Сенькив в эфире программы "ТаТоТаке".
Сообщается, что шансы на то, что украинский специалист продолжит работу в клубе незначительные.
Кроме того, Днепр-1 не рассматривает больше кандидатуру Юрия Вернидуба.
Отметим, что Андрей Русол публично заявлял, что Игорь Коломойский не финансирует Днепр-1.