Украина

Стороны подписали контракт сроком на пять лет.

Глобальный спортивный бренд PUMA начал сотрудничество с футбольным клубом Шахтер. Пятилетний контракт на партнерство подписали в главном офисе PUMA в Киеве.

Генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин отметил, что этот контракт — большой шаг для клуба.

"Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом, а именно — PUMA. Я чувствую, что между нашей командой и командой PUMA произошла полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это — самое главное в сотрудничестве".

Для PUMA сотрудничество с футбольным клубом всегда была одним из приоритетных направлений работы. Владимир Горобец, генеральный директор PUMA в Украине и России, отмечает: "Мы не могли представить себе партнера лучше, чем Шахтер. Я очень рад, что желание идти вместе было сразу взаимным. Мы убеждены, что сотрудничество с Шахтером позволит нам продолжить активное развитие компании PUMA на глобальной арене".

Первым шагом в партнерстве стал совместный видеоролик.

Также сообщается, что уже согласована новая форма для футболистов, которая оправдает надежды и игроков, и наиболее требовательных болельщиков. Ее презентация запланирована к старту сезона-2021/22. Компании верят в общую победу на поле и за его пределами.