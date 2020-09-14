Форвард Колоса оформил дубль в матче против ПФК Львов.
Владимир Лысенко, УПЛ
14 сентября 2020, 19:50
Нападающий Колоса Владимир Лысенко стал лучшим футболистом второго тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
32-летний украинец заслужил данную награду благодаря дублю, который он оформил в ворота ПФК Львов и помог своей команде добыть разгромную победу со счетом 4:0.
Отметим, что за Лысенко проголосовали абсолютно все эксперты, участвовавшие в опросе.
Посмотреть видео голов в исполнении Владимира Лысенко вы можете в обзоре матча Колос — ПФК Львов на Football.ua.